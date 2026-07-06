Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина заинтересованы в завершении конфликта. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС. По словам Трампа, президент России Владимир Путин настроен на урегулирование ситуации. Американский лидер также положительно оценил телефонный разговор с Путиным, который состоялся 4 июля. «Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина заинтересованы в завершении конфликта. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.
По словам Трампа, президент России Владимир Путин настроен на урегулирование ситуации. Американский лидер также положительно оценил телефонный разговор с Путиным, который состоялся 4 июля.
«Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — сказал Трамп.
Президент США также заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересован в завершении конфликта. Трамп добавил, что этот вопрос планируют обсудить на предстоящем саммите НАТО, и выразил надежду на достижение договоренностей.