Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина заинтересованы в завершении конфликта. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС. По словам Трампа, президент России Владимир Путин настроен на урегулирование ситуации. Американский лидер также положительно оценил телефонный разговор с Путиным, который состоялся 4 июля. «Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина заинтересованы в завершении конфликта. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин настроен на урегулирование ситуации. Американский лидер также положительно оценил телефонный разговор с Путиным, который состоялся 4 июля.

«Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, заинтересован в завершении конфликта. Трамп добавил, что этот вопрос планируют обсудить на предстоящем саммите НАТО, и выразил надежду на достижение договоренностей.