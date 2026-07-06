Рязанец задолжал по алиментам более 1,5 млн рублей

Прокурор Чучковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в неоднократной неуплате алиментов на содержание ребенка. Общая сумма задолженности превысила 1 млн 518 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, однако после этого продолжил уклоняться от исполнения решения суда и не оказывал материальной помощи своему сыну.

Прокурор Чучковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в неоднократной неуплате алиментов на содержание ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По версии следствия, мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, однако после этого продолжил уклоняться от исполнения решения суда и не оказывал материальной помощи своему сыну.

Общая сумма задолженности превысила 1 млн 518 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый официально не трудоустроен и не обращался в службу занятости для поиска работы или постановки на учет в качестве безработного.

Уголовное дело направили в суд. По статье о неуплате средств на содержание детей мужчине грозит до одного года исправительных или принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.