Рязанцы заметили ямы на тротуарах на улице Песоченской

Жители Рязани сообщили РЗН. Инфо о провалах асфальта на тротуаре возле дома № 4 на улице Песоченской. По словам очевидцев, после сильного ливня на участке образовались несколько ям. Как утверждают местные жители, в прошлом году здесь проводили работы, после которых покрытие восстановили, однако теперь асфальт снова провалился. Рязанцы также обратили внимание, что опасный участок не огорожен. По их словам, рядом находится сквер, где гуляют люди, в том числе дети, катающиеся на самокатах.

Жители Рязани сообщили РЗН. Инфо о провалах асфальта на тротуаре возле дома № 4 на улице Песоченской.

По словам очевидцев, после сильного ливня на участке образовались несколько ям. Как утверждают местные жители, в прошлом году здесь проводили работы, после которых покрытие восстановили, однако теперь асфальт снова провалился.

Рязанцы также обратили внимание, что опасный участок не огорожен. По их словам, рядом находится сквер, где гуляют люди, в том числе дети, катающиеся на самокатах.