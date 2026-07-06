Рязанцы пожаловались на большую свалку мусора у бизнес-центра «НИТИ»
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, свалку заметили на улице Яблочкова, 6, у бизнес-центра «НИТИ». «Со стороны владельцев НИТИ не предпринимается никаких действий», — пишут рязанцы.
Рязанцы пожаловались на большую свалку мусора. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, свалку заметили на улице Яблочкова, 6, у бизнес-центра «НИТИ».
"Со стороны владельцев НИТИ не предпринимается никаких действий", — пишут рязанцы.