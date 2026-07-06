Рязанцу дали 7,5 лет за попытку убить соседа ножом

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в покушении на убийство. Как установил суд, вечером 5 марта 2026 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стоял возле одного из домов. В этот момент в подъезд заходил его сосед с ребенком. Потерпевший сделал мужчине замечание из-за его поведения, после чего между ними возник конфликт. Во время ссоры подсудимый достал нож и нанес соседу не менее четырех ударов в лицо и грудь. Потерпевший смог оказать сопротивление и забежал в подъезд.

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в покушении на убийство.

Как установил суд, вечером 5 марта 2026 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стоял возле одного из домов. В этот момент в подъезд заходил его сосед с ребенком. Потерпевший сделал мужчине замечание из-за его поведения, после чего между ними возник конфликт.

Во время ссоры подсудимый достал нож и нанес соседу не менее четырех ударов в лицо и грудь. Потерпевший смог оказать сопротивление, забежал в подъезд и позже получил медицинскую помощь.

Суд установил, что один из ударов пришелся в кошелек, который находился в нагрудном кармане потерпевшего. Это помогло избежать смертельного ранения.

Подсудимый признал причастность к преступлению частично.

Суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также один год ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.