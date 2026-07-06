Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 7 июля

Холодной воды не будет c 9:30 до 17:00 по адресам: Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6; п. Качево 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; п. Мордасово 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и т. д. Также ресурс отключат c 9:00 до 17:00 по адресам: 12-й район 1,1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 12 В, 13, 14а, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 21а, 121, 122, 122а, 123, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.