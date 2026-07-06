Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 7 июля
Холодной воды не будет c 9:30 до 17:00 по адресам: Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6; п. Качево 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; п. Мордасово 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и т. д. Также ресурс отключат c 9:00 до 17:00 по адресам: 12-й район 1,1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 12 В, 13, 14а, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 21а, 121, 122, 122а, 123, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.
Рязанцы останутся без воды до вечера 7 июля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала города».
Холодной воды не будет c 9:30 до 17:00 по адресам:
- Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- п. Качево 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
- п. Мордасово 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.
Также ресурс отключат c 9:00 до 17:00 по адресам:
- 12-й район 1,1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 12 В, 13, 14а, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 21а, 121, 122, 122а, 123, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.