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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 6 июля
С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: 5-я Линия, дома № 68, 70/25; Высоковольтная, дома № 23, 23 корпус 1, 25а, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29а, 37, 37 корпус 1. Также холодной воды нет с 09:00 до 18:00 по адресам: Военных автомобилистов, дома № 4, 8, 12; Михайловское шоссе, дома № 234 корпус 1, 236 а, 236 б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2; Михайловское шоссе, частный сектор, с дома № 232 по доми № 266 (четная сторона).

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 5-я Линия, дома № 68, 70/25;
  • Высоковольтная, дома № 23, 23 корпус 1, 25а, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29а, 37, 37 корпус 1.

Также холодной воды нет с 09:00 до 18:00 по адресам:

  • Военных автомобилистов, дома № 4, 8, 12;
  • Михайловское шоссе, дома № 234 корпус 1, 236 а, 236 б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2;
  • Михайловское шоссе, частный сектор, с дома № 232 по доми № 266 (четная сторона).