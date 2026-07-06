Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 6 июля

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: 5-я Линия, дома № 68, 70/25; Высоковольтная, дома № 23, 23 корпус 1, 25а, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29а, 37, 37 корпус 1. Также холодной воды нет с 09:00 до 18:00 по адресам: Военных автомобилистов, дома № 4, 8, 12; Михайловское шоссе, дома № 234 корпус 1, 236 а, 236 б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2; Михайловское шоссе, частный сектор, с дома № 232 по доми № 266 (четная сторона).