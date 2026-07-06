Россиянам рассказали, на каких АЗС безопаснее заправляться

Заместитель гендиректора компании «ЕвроАвто» Илья Плисов заявил, что лучшим вариантом будет заправляться на тех же станциях, где автомобилисты делали это ранее. «Не стоит искать специфических, новых, интересных мест. Если заправка сетевая, она обязательно соблюдает все те же стандарты качества и поддерживает свои танкеры в порядке. Чистота бензина вам будет обеспечена», — отметил эксперт. Плисов также успокоил автомобилистов по поводу бензина класса «Евро-3», который сейчас широко доступен. По его мнению, большинство двигателей нормально воспринимает это топливо, и постоянная езда на нем в течение нескольких месяцев не причинит вреда.

Ситуация с бензином в России побуждает автомобилистов искать заправки, где можно приобрести качественное топливо по разумной цене. Заместитель гендиректора компании «ЕвроАвто» и член правления Союза автосервисов России Илья Плисов поделился рекомендациями по выбору мест для заправки, передает «Абзац».

По его словам, лучшим вариантом будет заправляться на тех же станциях, где автомобилисты делали это ранее. «Не стоит искать специфических, новых, интересных мест. Если заправка сетевая, она обязательно соблюдает все те же стандарты качества и поддерживает свои танкеры в порядке. Чистота бензина вам будет обеспечена», — отметил эксперт.

Плисов также успокоил автомобилистов по поводу бензина класса «Евро-3», который сейчас широко доступен. По его мнению, большинство двигателей нормально воспринимает это топливо, и постоянная езда на нем в течение нескольких месяцев не причинит вреда.