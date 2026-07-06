Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «возвратом» денег за отопление

Мошенники, выдавая себя за управляющие компании, начали рассылать россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В своих сообщениях злоумышленники указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств. В ведомстве предостерегли граждан от подобных предложений, отметив, что настоящие организации не используют такие методы для оформления возвратов и не запрашивают банковские данные на подозрительных сайтах. Для получения информации о перерасчетах, компенсациях и начислениях рекомендуется обращаться только через портал «Госуслуги Дом».

Мошенники, выдавая себя за управляющие компании, начали рассылать россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В своих сообщениях злоумышленники указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств.

В ведомстве предостерегли граждан от подобных предложений, отметив, что настоящие организации не используют такие методы для оформления возвратов и не запрашивают банковские данные на подозрительных сайтах. Для получения информации о перерасчетах, компенсациях и начислениях рекомендуется обращаться только через портал «Госуслуги Дом».