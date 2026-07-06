Россиян предупредили о схеме обмана с быстрым оформлением визы

Мошенники продолжают обманывать россиян, предлагая услуги по срочному оформлению виз и заграничных паспортов. Как сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, аферисты выдают себя за посредников и размещают объявления с обещаниями быстро оформить документы, передает РИА Новости. По словам Машарова, мошенники не только завладевают деньгами граждан, но и получают их персональные данные, которые затем могут использовать в своих интересах. Он подчеркнул, что никакие услуги мошенники не предоставляют, а сам процесс срочного оформления загранпаспорта возможен только в установленных законом случаях.

Мошенники продолжают обманывать россиян, предлагая услуги по срочному оформлению виз и заграничных паспортов. Как сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, аферисты выдают себя за посредников и размещают объявления с обещаниями быстро оформить документы, передает РИА Новости.

По словам Машарова, мошенники не только завладевают деньгами граждан, но и получают их персональные данные, которые затем могут использовать в своих интересах. Он подчеркнул, что никакие услуги мошенники не предоставляют, а сам процесс срочного оформления загранпаспорта возможен только в установленных законом случаях.

Эксперт призвал граждан проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах, чтобы избежать обмана.