Пять человек погибли после удара ВСУ по рынку в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по продуктовому рынку в Токмаке. По предварительным данным, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения. Пострадавшие продолжают поступать в больницы. Для оказания помощи медикам пришлось развернуть дополнительные операционные.

Пять человек погибли после удара ВСУ по рынку в Запорожской области. Об этом сообщается в соцсетях.

ВСУ нанесли удар по продуктовому рынку в Токмаке. По предварительным данным, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения.

Пострадавшие продолжают поступать в больницы. Для оказания помощи медикам пришлось развернуть дополнительные операционные.