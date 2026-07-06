Пять человек погибли после удара ВСУ по рынку в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по продуктовому рынку в Токмаке. По предварительным данным, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения. Пострадавшие продолжают поступать в больницы. Для оказания помощи медикам пришлось развернуть дополнительные операционные.
Пять человек погибли после удара ВСУ по рынку в Запорожской области. Об этом сообщается в соцсетях.
ВСУ нанесли удар по продуктовому рынку в Токмаке. По предварительным данным, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения.
Пострадавшие продолжают поступать в больницы. Для оказания помощи медикам пришлось развернуть дополнительные операционные.