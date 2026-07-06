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Поезда, следующие через Рязань в Абхазию, экстренно остановили в пути
Отмечается, что железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией временно приостанавливалось из-за сильного шквалистого ветра, повредившего контактную сеть у станции Псоу, расположенной рядом с российско-абхазской границей. В результате аварии на 1999-м километре пути деревья упали на железнодорожные рельсы и контактную сеть. Движение пассажирских поездов было изменено. Для пассажиров организовали бесплатную доставку автобусами. Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, поезд № 479 Санкт-Петербург — Сухум был остановлен, его пассажиров доставили автобусами до конечной станции. Аналогично была организована перевозка пассажиров поезда № 303 Москва — Сухум. Поезд № 304 Сухум — Москва продолжил движение после того, как пассажиров автобусами доставили до станции Гагра, где они пересели в поезд.

Поезда, следующие через Рязань в Абхазию, экстренно остановили в пути. Об этом сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги.

Отмечается, что железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией временно приостанавливалось из-за сильного шквалистого ветра, повредившего контактную сеть у станции Псоу, расположенной рядом с российско-абхазской границей. В результате аварии на 1999-м километре пути деревья упали на железнодорожные рельсы и контактную сеть.

Движение пассажирских поездов было изменено. Для пассажиров организовали бесплатную доставку автобусами. Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, поезд № 479 Санкт-Петербург — Сухум был остановлен, его пассажиров доставили автобусами до конечной станции. Аналогично была организована перевозка пассажиров поезда № 303 Москва — Сухум. Поезд № 304 Сухум — Москва продолжил движение после того, как пассажиров автобусами доставили до станции Гагра, где они пересели в поезд.