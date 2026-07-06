Песков рассказал о роли разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал важной возможностью для передачи позиции России по вопросам эскалации конфликта в Украине. Песков отметил, что Трамп проявил открытость к информации, которую Путин ему представил, и подчеркнул последовательность позиции президента США, который имеет свое понимание ситуации на Украине. Кроме того, Песков сообщил, что Министерство обороны и другие спецслужбы России проведут анализ степени вовлеченности подстрекателей конфликта в реальные боевые действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал важной возможностью для передачи позиции России по вопросам эскалации конфликта в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что Трамп проявил открытость к информации, которую Путин ему представил, и подчеркнул последовательность позиции президента США, который имеет свое понимание ситуации на Украине.

Кроме того, Песков сообщил, что Министерство обороны и другие спецслужбы России проведут анализ степени вовлеченности подстрекателей конфликта в реальные боевые действия.