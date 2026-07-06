Перечень оснований для выдворения мигрантов хотят расширить до 45

По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, изначально планировалось увеличить перечень с 22 до 43, но «с учетом поступивших поправок» количество соответствующих статей КоАП составит 45. Например, в перечень оснований для выдворения попадут: дискриминация — нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и проч., неповиновение «законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации».