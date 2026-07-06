Перечень оснований для выдворения мигрантов хотят расширить до 45
По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, изначально планировалось увеличить перечень с 22 до 43, но «с учетом поступивших поправок» количество соответствующих статей КоАП составит 45. Например, в перечень оснований для выдворения попадут: дискриминация — нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и проч., неповиновение «законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации».
Перечень оснований для выдворения мигрантов хотят расширить до 45. Об этом сообщает ТАСС.
По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, изначально планировалось увеличить перечень с 22 до 43, но «с учетом поступивших поправок» количество соответствующих статей КоАП составит 45.
Например, в перечень оснований для выдворения попадут: дискриминация — нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и проч., неповиновение «законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации».