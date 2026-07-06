Павел Малков: договорились расширять сотрудничество по цифровым решениям Сбера в здравоохранении, образовании, госуправлении и других сферах

Губернатор Рязанской области Павел Малков на рабочей встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия в ряде значимых для региона направлений.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на рабочей встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия в ряде значимых для региона направлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Павел Малков по итогам рабочей встречи отметил: «Сбер — один из ключевых партнеров Рязанской области, тесно работаем по многим направлениям. Договорились расширять сотрудничество по цифровым решениям Сбера в здравоохранении, образовании, госуправлении и других сферах. Рассказал Герману Оскаровичу о реализации большого маршрута „Рязань пешеходная“. Шаг за шагом приводим в порядок знаковые места города и объединяем их в единый пешеходный маршрут. Этот подход уже перенимают муниципалитеты региона. Готовим в регионе проект „Школа 21“, который даст жителям возможность бесплатно получить востребованные навыки и цифровые профессии. Уже зимой „Школа 21“ начнет работу в Рязани».

Губернатор также сообщил, что на встрече отдельно обсуждались передовые методики обучения Сбера. Опыт и наработки компании планируется использовать в передовой школе, которая строится в Рязани по поручению Президента РФ.

«Благодарю команду Сбера и лично Германа Оскаровича за поддержку. Уверен, что наши совместные проекты принесут пользу жителям Рязанской области», — сказал Павел Малков.