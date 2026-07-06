Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
20°
Срд, 08
20°
Чтв, 09
23°
ЦБ USD 77.97 0.74 07/07
ЦБ EUR 89.26 1.23 07/07
Нал. USD 79.06 / 79.18 07/07 14:20
Нал. EUR 92.21 / 92.00 07/07 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 365
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
1 659
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
2 658
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
2 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков: договорились расширять сотрудничество по цифровым решениям Сбера в здравоохранении, образовании, госуправлении и других сферах
Губернатор Рязанской области Павел Малков на рабочей встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия в ряде значимых для региона направлений.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на рабочей встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия в ряде значимых для региона направлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Павел Малков по итогам рабочей встречи отметил: «Сбер — один из ключевых партнеров Рязанской области, тесно работаем по многим направлениям. Договорились расширять сотрудничество по цифровым решениям Сбера в здравоохранении, образовании, госуправлении и других сферах. Рассказал Герману Оскаровичу о реализации большого маршрута „Рязань пешеходная“. Шаг за шагом приводим в порядок знаковые места города и объединяем их в единый пешеходный маршрут. Этот подход уже перенимают муниципалитеты региона. Готовим в регионе проект „Школа 21“, который даст жителям возможность бесплатно получить востребованные навыки и цифровые профессии. Уже зимой „Школа 21“ начнет работу в Рязани».

Губернатор также сообщил, что на встрече отдельно обсуждались передовые методики обучения Сбера. Опыт и наработки компании планируется использовать в передовой школе, которая строится в Рязани по поручению Президента РФ.

«Благодарю команду Сбера и лично Германа Оскаровича за поддержку. Уверен, что наши совместные проекты принесут пользу жителям Рязанской области», — сказал Павел Малков.