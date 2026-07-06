Некоторым водителям могут позволить бесплатный проезда по платным дорогам в РФ

Отмечается, что инициатива касается граждан, не привлекавшихся к административной ответственности за нарушения ПДД в последние 12 месяцев. Он призвал министерство рассмотреть целесообразность реализации данной идеи и представить свою позицию. Политик подчеркнул, что такая льгота должна быть доступна владельцам личного транспорта, которые соблюдают правила. По его оценкам, это касается примерно 7% автомобилистов. Миронов также указал на отсутствие в законодательстве механизмов позитивного стимулирования водителей, которые регулярно ездят без штрафов, и выразил надежду на исправление этой ситуации.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил предоставить водителям, не нарушавшим правила дорожного движения в течение года, возможность бесплатного проезда по платным дорогам. Официальное обращение по этому вопросу уже направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину, передает РИА Новости.

В письме Миронов отметил, что инициатива касается граждан, не привлекавшихся к административной ответственности за нарушения ПДД в последние 12 месяцев. Он призвал министерство рассмотреть целесообразность реализации данной идеи и представить свою позицию.

Политик подчеркнул, что такая льгота должна быть доступна владельцам личного транспорта, которые соблюдают правила. По его оценкам, это касается примерно 7% автомобилистов. Миронов также указал на отсутствие в законодательстве механизмов позитивного стимулирования водителей, которые регулярно ездят без штрафов, и выразил надежду на исправление этой ситуации.