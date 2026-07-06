Названа отрасль с зарплатой более 120 тысяч рублей в Рязани

В рейтинге российских городов по зарплатам в различных отраслях в первом квартале 2026 года Рязань заняла 58 место. Лидируют Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск. Согласно данным рейтинга, средняя номинальная зарплата в Рязани — 91 тыс. рублей. Отрасль с наивысшим заработком — IT и связь. Там рязанцам предлагают 122 тыс. рублей в месяц.

Названа отрасль с зарплатой более 120 тысяч рублей в Рязани. Это следует из данных РИА Новости.

В рейтинге российских городов по зарплатам в различных отраслях в первом квартале 2026 года Рязань заняла 58 место. Лидируют Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск.

Согласно данным рейтинга, средняя номинальная зарплата в Рязани — 91 тыс. рублей. Отрасль с наивысшим заработком — IT и связь. Там рязанцам предлагают 122 тыс. рублей в месяц.