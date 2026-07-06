На трассе в Рязанской области произошла смертельная авария

ДТП произошло 5 июля, примерно в 01:40, на 306-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. По предварительной информации полицейских, 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Веста», столкнулся с грузовиком «Форд Транзит». За рулем последнего был 28-летний житель Волгоградской области. 46-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

На трассе в Рязанской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 5 июля, примерно в 01:40, на 306-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе.

По предварительной информации полицейских, 46-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Веста», столкнулся с грузовиком «Форд Транзит». За рулем последнего был 28-летний житель Волгоградской области.

46-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.