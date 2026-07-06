На Рязанской ВДНХ 8 июля пройдет свадебный фестиваль

Фестиваль состоится в День семьи, любви и верности. На Рязанской ВДНХ одновременно распишутся 22 пары молодоженов. Торжественная государственная регистрация брака пройдет в 14.00. Мероприятие могут посетить все желающие. Возрастное ограничение — 18+.