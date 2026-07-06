На Борковском карьере в Рязани заметили онаниста

Жительница Рязани сообщила о мужчине, который, по ее словам, вел себя непристойно на Первом Борковском карьере. Пост появился в соцсетях. По словам местной жительницы, она отдыхала у водоема вместе с подругой. В какой-то момент они заметили в кустах обнаженного мужчину, который, как утверждает автор обращения, наблюдал за ними через бинокль и совершал действия непристойного характера. Рязанка также заявила, что после того, как они покинули место отдыха, мужчина пошел за ними, передвигаясь через кусты.

Жительница Рязани сообщила о мужчине, который, по ее словам, вел себя непристойно на Первом Борковском карьере. Пост появился в соцсетях.

По словам местной жительницы, она отдыхала у водоема вместе с подругой. В какой-то момент они заметили в кустах обнаженного мужчину, который, как утверждает автор обращения, наблюдал за ними через бинокль и совершал действия непристойного характера.

Рязанка также заявила, что после того, как они покинули место отдыха, мужчина пошел за ними, передвигаясь через кусты.

Девушка попросила правоохранительные органы обратить внимание на произошедшее и установить личность мужчины.