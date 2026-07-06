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Минцифры планирует ускорить мобильный интернет с помощью ИИ
Как следует из материалов ведомства, искусственный интеллект планируют массово внедрять в телеком-отрасли. В частности, проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть. Отмечается, что пилотные проекты операторов связи по внедрению ИИ-систем управления сетями уже показали повышение пропускной способности сетей на 20-30% и снижение задержек на 50%.

Минцифры планирует ускорить мобильный интернет в России с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили 6 июля «Известия».

Как следует из материалов ведомства, искусственный интеллект планируют массово внедрять в телеком-отрасли.

В частности, проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.

Отмечается, что пилотные проекты операторов связи по внедрению ИИ-систем управления сетями уже показали повышение пропускной способности сетей на 20-30% и снижение задержек на 50%.

Эксперт по беспроводной связи Олег Яблоков рассказал, что нейросети могут управлять распределением трафика, настраивать радиопараметры и выявлять сбои в реальном времени, автоматически перераспределяя ресурсы.

Причем, по его словам, эффект будет заметен не только в сетях пятого поколения, но и в действующем LTE. В качестве примеров он привел зарубежные кейсы Ericsson и KDDI, где зафиксирован прирост пропускной способности в 4G.