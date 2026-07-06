Лукашенко заявил, что белорусских солдат на Украину не отправят

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что никто не будет посылать белорусских солдат воевать на Украине. Об этом он сообщил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передало 6 июля агентство БЕЛТА. Александр Лукашенко добавил, что страна не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом. Президент также отметил, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что никто не будет посылать белорусских солдат воевать на Украине. Об этом он сообщил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передало 6 июля агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко добавил, что страна не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом.

Президент также отметил, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны.