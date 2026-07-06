ГАИ разыскивает очевидцев ДТП на трассе под Рязанью

Авария произошла около 17:30 24 апреля. На 15 км дороги «Рязань (от села Шумашь) — Спасск — Ижевское — Лакаш» столкнулись автомобиль «Джетур"и неустановленное транспортное средств. Второй водитель скрылся с места ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также потерпевших просят обращаться по телефону (4912)29-92-81 или по адресу: г. Рязань, ул. 2-ая Прудная, д. 10.