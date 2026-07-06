Доступность отдыха в Турции при бюджете в 100 тысяч рублей снизилась за год

Отдых в Турции при бюджете в 100 тысяч рублей стал менее доступным для российских туристов. Об этом сообщает туристический портал Turizmdatabank. По данным исследования, стоимость пакетных туров летом 2026 года выросла по сравнению с прошлым сезоном на 14-16% в зависимости от курорта. Если год назад 100 тысяч рублей обычно хватало на отдых в пятизвездочном отеле по системе «все включено», то теперь в большинстве случаев этой суммы достаточно только для четырехзвездочной гостиницы.