Доступность отдыха в Турции при бюджете в 100 тысяч рублей снизилась за год

Отдых в Турции при бюджете в 100 тысяч рублей стал менее доступным для российских туристов. Об этом сообщает туристический портал Turizmdatabank.
По данным исследования, стоимость пакетных туров летом 2026 года выросла по сравнению с прошлым сезоном на 14-16% в зависимости от курорта.
Если год назад 100 тысяч рублей обычно хватало на отдых в пятизвездочном отеле по системе «все включено», то теперь в большинстве случаев этой суммы достаточно только для четырехзвездочной гостиницы.
Также сократилось количество пятизвездочных отелей, доступных при таком бюджете. Так, в Анталье их число уменьшилось со 112 до 68, в Сиде — с 28 до 14, в Кемере — с 22 до 10, в Белеке — с шести до двух. Аналогичная тенденция наблюдается в Бодруме и Мармарисе.
Несмотря на рост цен, Турция продолжает оставаться одним из самых популярных направлений у российских туристов благодаря системе «все включено», большому выбору гостиниц и развитому чартерному авиасообщению.