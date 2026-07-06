Для рязанцев открыли «горячую линию» по вопросам платных образовательных услуг

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области открыло горячую линию, посвященную вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. С 6 по 17 июля специалисты будут отвечать на вопросы граждан о порядке заключения и расторжения договоров, оплате и возврате средств, а также помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Жители Рязанской области и гости региона могут обратиться на «горячую линию» по телефону 8 (800) 550 85 62. Рабочие часы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:00.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области открыло горячую линию, посвященную вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Об этом сообщили на сайте ведомства.

С 6 по 17 июля специалисты будут отвечать на вопросы граждан о порядке заключения и расторжения договоров, оплате и возврате средств, а также помогут в оформлении претензий к образовательным организациям.

Жители Рязанской области и гости региона могут обратиться на «горячую линию» по телефону 8 (800) 550 85 62.

Рабочие часы: