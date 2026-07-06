Цыплакову, убившему рязанца на охоте, не сообщили о дате обжалования ему приговора

Цыплаков был подключен к залу суда по ВКС. Второй осужденный — Станислав Костин — явился в суд. В начале заседания выяснилось, что осужденному Виталию Цыплакову официально не сообщили о дате и времени заседания. Было принято решение перенести суд на 13 июля по ходатайству адвокатов — они просили время на согласование позиций. Никто не возражал.

Экс-замначальника уголовного розыска по Рязанской области Виталию Цыплакову, осужденному за убийство 48-летнего рязанца Сергея Пинтелина, не сообщили о дате обжалования ему приговора. Об этом рассказала корреспондент РЗН. Инфо из зала Рязанского областного суда.

Цыплаков был подключен к залу суда по ВКС. Второй осужденный — Станислав Костин — явился в суд. В начале заседания выяснилось, что осужденному Виталию Цыплакову официально не сообщили о дате и времени заседания.

Было принято решение перенести суд на 13 июля по ходатайству адвокатов — они просили время на согласование позиций. Никто не возражал.

Напомним, бывший заместитель начальника уголовного розыска по Рязанской области Виталий Цыплаков убил случайным выстрелом на совместной охоте 48-летнего Сергея Пинтелина. В материалах уголовного дела указано, что все участники незаконной охоты понимали, что охотиться в это время года запрещено, но договорились стрелять в любого зверя.

Следствие квалифицировало это как убийство с косвенным умыслом — во время стрельбы в лося Цыплаков выстрелил в сторону рязанца.

После убийства фигуранты скрыли тело. Когда тот был уже мертв, чтобы замести следы, они звонили его матери.

По итогам судебного разбирательства Цыплаков получил 11 лет строгого режима, лишен звания полковника. Он выплатит 4,2 млн рублей семье погибшего. Костин получил условный срок за хищение оружия.

Подробнее об исчезновении 48-летнего рязанца, расследовании и приговорах по делу — в сюжете РЗН. Инфо.