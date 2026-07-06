Четыре рязанские выпускницы получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах ЕГЭ
В Рязанской области четыре выпускницы получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Максимальные результаты показали: Мария Антипова, школа № 8 Рязани — по русскому языку и химии; Светлана Петросян, школа № 11 Рязани — по биологии и химии; София Громова, школа № 48 Рязани — по биологии и химии; Мария Карпухина, школа № 28 Рязани — по биологии и химии. По словам губернатора, в этом году выпускники Рязанской области получили 55 стобалльных результатов. Он отметил, что это лучший показатель региона за последние годы.
В Рязанской области четыре выпускницы получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
Максимальные результаты показали:
- Мария Антипова, школа № 8 Рязани — по русскому языку и химии;
- Светлана Петросян, школа № 11 Рязани — по биологии и химии;
- София Громова, школа № 48 Рязани — по биологии и химии;
- Мария Карпухина, школа № 28 Рязани — по биологии и химии.
По словам губернатора, в этом году выпускники Рязанской области получили 55 стобалльных результатов. Он отметил, что это лучший показатель региона за последние годы.
Фото: соцсети Павла Малкова.