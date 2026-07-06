Четыре рязанские выпускницы получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах ЕГЭ

В Рязанской области четыре выпускницы получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Максимальные результаты показали: Мария Антипова, школа № 8 Рязани — по русскому языку и химии; Светлана Петросян, школа № 11 Рязани — по биологии и химии; София Громова, школа № 48 Рязани — по биологии и химии; Мария Карпухина, школа № 28 Рязани — по биологии и химии. По словам губернатора, в этом году выпускники Рязанской области получили 55 стобалльных результатов. Он отметил, что это лучший показатель региона за последние годы.

В Рязанской области четыре выпускницы получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Максимальные результаты показали:

Мария Антипова, школа № 8 Рязани — по русскому языку и химии;

Светлана Петросян, школа № 11 Рязани — по биологии и химии;

София Громова, школа № 48 Рязани — по биологии и химии;

Мария Карпухина, школа № 28 Рязани — по биологии и химии.

По словам губернатора, в этом году выпускники Рязанской области получили 55 стобалльных результатов. Он отметил, что это лучший показатель региона за последние годы.

Фото: соцсети Павла Малкова.