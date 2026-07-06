ЦБ повысил курс доллара почти до 78 рублей

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля. Официальный курс доллара составил 77,97 рубля, что на 74 копейки выше предыдущего значения. Курс евро вырос на 1,23 рубля — до 89,26 рубля. Юань подорожал на 8 копеек, до 11,46 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июля.

Официальный курс доллара составил 77,97 рубля, что на 74 копейки выше предыдущего значения. Курс евро вырос на 1,23 рубля — до 89,26 рубля. Юань подорожал на 8 копеек, до 11,46 рубля.

По курсу Банка России проходят расчеты по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.