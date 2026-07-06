Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 29 июня по 5 июля в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 653 пациентам. 132 человека обратились за помощью с переломами, 236 — с ушибами, 139 — с растяжения, 138 — с ранами.