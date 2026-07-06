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Более 10 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные
Всего за выходные на дорогах региона выявили 654 нарушений ПДД РФ, в том числе 12 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 14 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще двое сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, выявлено 18 нарушений, совершенных пешеходами. 12 автолюбителей управляли транспортным средством, не имея права управления. 35 нарушений допустили водители грузовых транспортных средств, 20 нарушений совершили водители мототранспорта, а также 103 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.

Более 10 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за выходные на дорогах региона выявили 654 нарушений ПДД РФ, в том числе 12 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

14 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще двое сели за руль пьяными повторно.

Помимо этого, выявлено 18 нарушений, совершенных пешеходами. 12 автолюбителей управляли транспортным средством, не имея права управления. 35 нарушений допустили водители грузовых транспортных средств, 20 нарушений совершили водители мототранспорта, а также 103 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.