Жительница села Селезеново Мария Хорчева отметила столетний юбилей

Торжество состоялось 4 июля. Мария родилась в 1926 году в селе Устрань в многодетной семье. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли ее отец и два брата. Сама Мария уже в 15 лет работала наравне со взрослыми: рыла окопы под Рязанью и добывала торф. Послевоенные годы она провела в работе в местном колхозе. В 1949 году Мария вышла замуж. Вместе с супругом они построили дом в Селезенове и воспитали дочь. Сейчас мужа уже нет в живых, а сама именинница живет вместе с дочерью и зятем. Главным пожеланием для окружающих столетняя рязанка назвала крепкое здоровье и мир.

Жительница села Селезеново Мария Хорчева отметила столетний юбилей. Об этом сообщает издательский дом «Пресса».

Торжество состоялось 4 июля.

Мария родилась в 1926 году в селе Устрань в многодетной семье. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли ее отец и два брата. Сама Мария уже в 15 лет работала наравне со взрослыми: рыла окопы под Рязанью и добывала торф.

Послевоенные годы она провела в работе в местном колхозе. В 1949 году Мария вышла замуж. Вместе с супругом они построили дом в Селезенове и воспитали дочь. Сейчас мужа уже нет в живых, а сама именинница живет вместе с дочерью и зятем.

Главным пожеланием для окружающих столетняя рязанка назвала крепкое здоровье и мир.