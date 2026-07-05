В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 14:41 5 июля. «Избегайте открытых участков и не подходите к окнам», — написано в оповещении. Ранее 5 июля угрозу атаки БПЛА на территории региона объявляли в 11:32. Угроза действовала меньше часа.
В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА. Соответствующее оповещение разослало РСЧС.
Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 14:41 5 июля.
«Избегайте открытых участков и не подходите к окнам», — написано в оповещении.
Угрозу отменили в 17:14.
Ранее 5 июля угрозу атаки БПЛА на территории региона объявляли в 11:32. Угроза действовала меньше часа.