В Рязани сброшенный с 14-го этажа телевизор повредил припаркованный автомобиль

По словам местных жителей, технику сбросили примерно с 14-го этажа. На место происшествия свидетели вызвали полицию. Как отметили в посте, спустя некоторое время к месту падения подошел случайный прохожий. Он забрал упавший телевизор и, как утверждают свидетели, отнес его обратно в подъезд, объяснив свои действия желанием сдать технику на металлолом.

На улице Брестской в Рязани телевизор, выброшенный из окна многоэтажки, упал на машину, припаркованную во дворе. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы инцидента.

По словам местных жителей, технику сбросили примерно с 14-го этажа. На место происшествия свидетели вызвали полицию.

Как отметили в посте, спустя некоторое время к месту падения подошел случайный прохожий. Он забрал упавший телевизор и, как утверждают свидетели, отнес его обратно в подъезд, объяснив свои действия желанием сдать технику на металлолом.