В Рязани агрессивный мужчина напал на девушек

По словам пострадавших, мужчина подошел к ним и попросил зажигалку. После отказа он продолжил стоять рядом и светил фонариком в глаза. Когда девушки попросили его выключить свет, он развернулся, наехал одной из них на ногу электровелосипедом, а другую ударил по лбу, после чего скрылся. Девушки обратились в полицию. Официальной информации не поступало.

Рязанки предупредили горожан об агрессивном мужчине на электровелосипеде. Инцидент произошел ночью 5 июля в сквере рядом с ТЦ «Зодиаком» на улице Свободы.

По словам пострадавших, мужчина подошел к ним и попросил зажигалку. После отказа он продолжил стоять рядом и светил фонариком в глаза. Когда девушки попросили его выключить свет, он развернулся, наехал одной из них на ногу электровелосипедом, а другую ударил по лбу, после чего скрылся.

Девушки обратились в полицию. Официальной информации не поступало.

Иллюстративное фото.