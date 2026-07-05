В Окском заповеднике рассказали о выращивании птенцов редкого стерха

Сотрудники учреждения уделяют особое внимание безопасности подрастающих птенцов. Перед заселением птиц вольеры тщательно готовят: убирают мусор, закапывают ямки и закрывают все щели, чтобы исключить возможные травмы. Рацион птенцов состоит из натуральных кормов — проращенной пшеницы, рыбы, вареного яйца, овощей, творога, насекомых и минеральных добавок. Кормление проходит 3-4 раза в день, при этом пищу измельчают, чтобы птенцам было легче ее проглотить. В жаркую погоду в вольерах обязательно устанавливают поилки со свежей водой, которую меняют при каждом кормлении.

В питомнике редких видов журавлей Окского заповедника продолжается летний сезон выращивания птенцов стерха. Как сообщает пресс-служба заповедника, сейчас возраст маленьких птиц варьируется от двух недель до двух месяцев.

Сотрудники учреждения уделяют особое внимание безопасности подрастающих птенцов. Перед заселением птиц вольеры тщательно готовят: убирают мусор, закапывают ямки и закрывают все щели, чтобы исключить возможные травмы.

Рацион птенцов состоит из натуральных кормов — проращенной пшеницы, рыбы, вареного яйца, овощей, творога, насекомых и минеральных добавок. Кормление проходит 3-4 раза в день, при этом пищу измельчают, чтобы птенцам было легче ее проглотить. В жаркую погоду в вольерах обязательно устанавливают поилки со свежей водой, которую меняют при каждом кормлении.

Важную роль в воспитании играют родители — они учат птенцов добывать пищу, показывая, какие растения пригодны в пищу и как выкапывать насекомых. При этом каждая семья стерхов воспитывает только одного птенца из-за природной агрессивности птенцов друг к другу.