Семьи с двумя и более детьми получат ипотечные каникулы на срок до полутора лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Об этом
Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Как написали в материале, ранее при появлении ребенка заемщик мог рассчитывать только на полугодовые кредитные каникулы, и только если его доходы снизились более чем на 20%. Новый закон отменяет требование о снижении дохода для многодетных семей.
Воспользоваться такой мерой поддержки можно будет при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7-го месяца, а оплатить их нужно будет после завершения каникул.
Как отмечали в Государственной думе, длительная пауза в выплатах поможет снизить нагрузку на семейный бюджет в период, когда один из родителей остается с малышом. Однако реализовать это право можно будет только один раз за весь срок действия ипотечного договора.
Положения закона распространят и на те кредитные договоры, которые были заключены до 1 сентября 2026 года.