Семьи с двумя и более детьми получат ипотечные каникулы на срок до полутора лет

Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года. Как написали в материале, ранее при появлении ребенка заемщик мог рассчитывать только на полугодовые кредитные каникулы, и только если его доходы снизились более чем на 20%. Новый закон отменяет требование о снижении дохода для многодетных семей. Воспользоваться такой мерой поддержки можно будет при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с 7-го месяца, а оплатить их нужно будет после завершения каникул.