Рязанец стал дроппером за деньги и попал под уголовное дело

Как сообщили в МВД России по Рязанской области, молодой человек нашел в интернете объявление о легкой подработке и согласился стать дроппером — оформил банковскую карту на свое имя, принимал на нее переводы и перечислял средства по указанным реквизитам. По данным следствия, в апреле 2026 года он провел несколько транзитных переводов на общую сумму около 79 тысяч рублей. Эти деньги, как полагают правоохранители, были похищены у жертв телефонного мошенничества. В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, связанная с оборотом средств, заведомо похищенных преступным путем). Сотрудники полиции продолжают установление других участников преступной схемы.

В Сараевском муниципальном округе полиция выявила участие 20-летнего местного жителя в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Как сообщили в МВД России по Рязанской области, молодой человек нашел в интернете объявление о легкой подработке и согласился стать дроппером — оформил банковскую карту на свое имя, принимал на нее переводы и перечислял средства по указанным реквизитам.

По данным следствия, в апреле 2026 года он провел несколько транзитных переводов на общую сумму около 79 тысяч рублей. Эти деньги, как полагают правоохранители, были похищены у жертв телефонного мошенничества.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, связанная с оборотом средств, заведомо похищенных преступным путем). Сотрудники полиции продолжают установление других участников преступной схемы.

«Мошенники активно привлекают подставных лиц для обналичивания и перевода похищенных средств, обещая легкий заработок. Но такие действия влекут уголовную ответственность», — предупредили в ведомстве.