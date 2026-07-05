Рязанцы засняли погоню полиции за мотоциклистом
На кадрах, которыми рязанцы поделились в соцсетях, видно, как несколько экипажей ДПС с включенными проблесковыми маячками пытаются догнать и остановить водителя двухколесного транспорта. Причины и итоги погони неизвестны.
Вечером 4 июля в Рязани очевидцы сняли на видео полицейскую погоню. Сразу три патрульных автомобиля преследовали мотоциклиста на Славянском проспекте, сообщается в соцсетях.
На кадрах, которыми рязанцы поделились в соцсетях, видно, как несколько экипажей ДПС с включенными проблесковыми маячками пытаются догнать и остановить водителя двухколесного транспорта.
Причины и итоги погони неизвестны.