Рязанцы засняли погоню полиции за мотоциклистом

На кадрах, которыми рязанцы поделились в соцсетях, видно, как несколько экипажей ДПС с включенными проблесковыми маячками пытаются догнать и остановить водителя двухколесного транспорта. Причины и итоги погони неизвестны.