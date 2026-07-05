Рязанцев ждут сокращенные рабочие недели в ноябре и декабре 2026 года

В начале ноября рабочая неделя станет короче на один день в связи с празднованием Дня народного единства, который в 2026 году выпадает на среду, 4 ноября. Накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час. В конце декабря рабочая неделя продлится всего три дня — с понедельника по среду включительно. С четверга, 31 декабря, начинаются новогодние каникулы. Стоит отметить, что 31 декабря является официальным выходным — этот день был перенесен с воскресенья, 4 января.

Во втором полугодии 2026 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели — в начале ноября и в конце декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирину Рогалеву.

В начале ноября рабочая неделя станет короче на один день в связи с празднованием Дня народного единства, который в 2026 году выпадает на среду, 4 ноября. Накануне, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час.

В конце декабря рабочая неделя продлится всего три дня — с понедельника по среду включительно. С четверга, 31 декабря, начинаются новогодние каникулы. Стоит отметить, что 31 декабря является официальным выходным — этот день был перенесен с воскресенья, 4 января.

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года. Если они выпадают на выходные, то переносятся на будни. Таким образом, в 2026 году в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих.