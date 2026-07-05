Ночью в России сбили 71 вражеский БПЛА

Отмечается, что в течение ночи в период с 20.00 4 июля до 07.00 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым. Также дроны сбили над акваторией Черного моря.