Каждый четвертый рязанец сталкивается с конфликтами из-за графика отпусков

Чаще всего конфликты разгораются из-за летнего отдыха, так считают 76% тех, кто уже сталкивался с подобными ситуациями. Мужчины сообщают о разногласиях чуть чаще женщин: 30% против 22%. Возраст также влияет на ситуацию: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали 19%, а среди старших сотрудников этот показатель достигает 30%. Реже всего споры из-за отпусков возникают среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей.

Каждый четвертый рязанец сталкивается с конфликтами из-за графика отпусков, следует из исследования сервиса SuperJob.

По данным опроса, 26% рязанцев сталкиваются с разногласиями при планировании отдыха. При этом в 66% случаев рабочих споров не возникает.

Чаще всего конфликты разгораются из-за летнего отдыха, так считают 76% тех, кто уже сталкивался с подобными ситуациями. Мужчины сообщают о разногласиях чуть чаще женщин: 30% против 22%.

Возраст также влияет на ситуацию: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали 19%, а среди старших сотрудников этот показатель достигает 30%. Реже всего споры из-за отпусков возникают среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей.