9-летняя рязанка осталась без положенных ей медизделий, вмешалась прокуратура

Мать 9-летней девочки обратилась к прокурору области с жалобой на ненадлежащее предоставление технических средств реабилитации. Проверка прокуратуры Пронского района показала, что девочка находится на диспансерном наблюдении и нуждается в катетерах для самокатетеризации. Однако на протяжении более полугода семья не была ими обеспечена. В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство внесло представление в региональное отделение Социального фонда России. Кроме того, в Пронский районный суд направлен иск о компенсации морального вреда. В настоящее время несовершеннолетняя уже получила необходимые технические средства реабилитации.

9-летняя рязанка осталась без положенных ей медицинских изделий, вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.

Мать 9-летней девочки обратилась к прокурору области с жалобой на ненадлежащее предоставление технических средств реабилитации. Проверка прокуратуры Пронского района показала, что девочка находится на диспансерном наблюдении и нуждается в катетерах для самокатетеризации. Однако на протяжении более полугода семья не была ими обеспечена.

В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство внесло представление в региональное отделение Социального фонда России. Кроме того, в Пронский районный суд направлен иск о компенсации морального вреда. В настоящее время несовершеннолетняя уже получила необходимые технические средства реабилитации.

Всего за прошедшую неделю в органы прокуратуры области поступило 703 обращения граждан. По существу разрешено 285 из них.

Чаще всего рязанцы жаловались на действия судебных приставов — таких заявлений насчитали 36. Еще 27 обращений касались нарушений в сфере ЖКХ, а 24 — вопросов соблюдения трудового законодательства.