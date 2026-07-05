6 июля в Рязанской области продолжится дождь

В понедельник будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго — западный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +9…+14°С, днем прогреется до +20…+25°С.