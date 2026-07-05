157 рязанцев прошли подготовку к лазерным операциям по коррекции зрения

С момента запуска Центра рефракционной хирургии на базе Областной клинической больницы имени Семашко в декабре 2025 года врачи провели 6814 консультаций. Комплексную рефракционную диагностику, позволяющую оценить зрение и выявить показания к вмешательству, прошли уже 157 человек.

С момента запуска Центра рефракционной хирургии на базе Областной клинической больницы имени Семашко в декабре 2025 года врачи провели 6814 консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Комплексную рефракционную диагностику, позволяющую оценить зрение и выявить показания к вмешательству, прошли уже 157 человек.

Иллюстративное фото.