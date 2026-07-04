В трех округах Рязанской области отключилось электричество
По данным ведомства, в 18:02 4 июля поступила информация об отключении электричества в Спасском, Сараевском, Ряжском округах. На месте работают 12 сотрудников МЧС, шесть единиц техники.
В трех округах Рязанской области отключилось электричество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 18:02 4 июля поступила информация об отключении электричества в Спасском, Сараевском, Ряжском округах.
На месте работают 12 сотрудников МЧС, шесть единиц техники.
Причина отключения не называется.