В Рязанской области вдвое выросло производство мясной продукции

За первые пять месяцев 2026 года предприятия Рязанской области нарастили объемы производства мясной продукции. Производство красного мяса выросло в два раза — до 28,7 тысяч тонн, а выпуск субпродуктов увеличился в 2,2 раза и достиг 4,2 тысяч тонн. Производство мяса и субпродуктов птицы достигло 2,6 тысяч тонн. Выпуск полуфабрикатов из птицы вырос в 2,2 раза — до 437 тонн.

В Рязанской области вдвое выросло производство мясной продукции. Об этом сообщает Рязаньстат.

За первые пять месяцев 2026 года предприятия Рязанской области нарастили объемы производства мясной продукции. Производство красного мяса выросло в два раза — до 28,7 тысяч тонн, а выпуск субпродуктов увеличился в 2,2 раза и достиг 4,2 тысяч тонн.

Производство мяса и субпродуктов птицы достигло 2,6 тысяч тонн. Выпуск полуфабрикатов из птицы вырос в 2,2 раза — до 437 тонн.