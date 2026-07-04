В Рязанской области стартовали масштабные рейды ГАИ

В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, в области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств в отношении пешеходов. В полиции напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

В Рязанской области стартовал рейд ГАИ «Пешеходный переход». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, в области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей транспортных средств в отношении пешеходов.

В полиции напомнили, что за нарушение грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.