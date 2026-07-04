В Рязанской области пьяный мужчина угнал служебную «Газель», чтобы купить водку

В отдел поступили сведения, что в Новомичуринске нетрезвый мужчина управляет «Газелью». Экипаж ДПС догнал машину. Полицейские установили, что автомобилем управляет нетрезвый 41-летний местный житель, у которого нет прав. При этом «Газель» принадлежит руководителю фермы в деревне Мамоново. Злоумышленника задержали. Автомобиль отвезли на спецстоянку. Ранее 41-летнего жителя Новомичуринска судили за кражи, незаконный оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина провел более 10 лет в тюрьме и освободился около трех лет назад.

В Пронском округе пьяный рецидивист угнал служебную «Газель», чтобы купить спиртное. Об этом сообщили 4 июля в пресс-службе УМВД по региону.

В отдел поступили сведения, что в Новомичуринске нетрезвый мужчина управляет «Газелью». Экипаж ДПС догнал машину. Полицейские установили, что автомобилем управляет нетрезвый 41-летний местный житель, у которого нет прав. При этом «Газель» принадлежит руководителю фермы в деревне Мамоново.

Злоумышленника задержали. Автомобиль отвезли на спецстоянку.

Ранее 41-летнего жителя Новомичуринска судили за кражи, незаконный оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина провел более 10 лет в тюрьме и освободился около трех лет назад.

По предварительной информации полицейских, он работал скотником на ферме в деревне Мамоново. Работник проживал в домике для персонала. На территории сельхозпредприятия был припаркован служебный автомобиль «Газель», ключи хранились в салоне.

В день происшествия мужчина вместе с 37-летней женщиной-коллегой устроили застолье после работы. Когда спиртное закончилось, рецидивист решил съездить за добавкой. Для этого мужчина взял служебную «Газель». Там местные жители заметили его с двумя бутылками водки в пакете и сообщили в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.