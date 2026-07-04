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В Рязани покажут постановки Мичуринского драмтеатра
Артисты приедут на следующей неделе. Спектакли покажут в Рязанском театре драмы, сообщили в пресс-службе учреждения культуры. 6 июля в 19.00 — «Земля Эльзы» (16+) — почти сказка о том, что выбор есть всегда, даже когда кажется, что ничего уже не изменить. 7 июля в 19.00 запланирован показ спектакля «Сваты» (16+) — легкая застольная комедия. Две семьи с разными устоями сходятся перед свадьбой детей, знакомство превращается «в веселый хаос». 8 июля в 19.00 — «Весы» (16+). Отмечается, что зрителям представят откровенный разговор четырех мужчин в роддоме в ночь перед рождением детей: о жизни, любви и чуде.

В Рязани покажут постановки Мичуринского драмтеатра. Артисты приедут на следующей неделе. Спектакли покажут в Рязанском театре драмы, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

6 июля в 19.00 — «Земля Эльзы» (16+) — почти сказка о том, что выбор есть всегда, даже когда кажется, что ничего уже не изменить.

7 июля в 19.00 запланирован показ спектакля «Сваты» (16+) — легкая застольная комедия. Две семьи с разными устоями сходятся перед свадьбой детей, знакомство превращается «в веселый хаос».

8 июля в 19.00 — «Весы» (16+). Отмечается, что зрителям представят откровенный разговор четырех мужчин в роддоме в ночь перед рождением детей: о жизни, любви и чуде.

9 июля в 19.00 состоится показ спектакля «Таня» (16+) — история самоотверженной любви и взросления. Уточняется, что это постановка о том, «как не раствориться в другом человеке и сохранить себя».

Также в афише представлены детские спектакли: музыкальная сказка «Летучий корабль» (6+), «Стойкий оловянный солдатик» (6+).