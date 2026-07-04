В Минобороны предложили отменить медкомиссии для части контрактников

Минобороны подготовило законопроект, который уточняет порядок медицинского освидетельствования мобилизованных граждан и военнослужащих по контракту. Документ опубликован 3 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Как сообщили в РБК, оно продлится до 18 июля. Согласно предложению, во время мобилизации, военного положения и военного времени медосвидетельствование для определения годности к военной службе будет обязательно только при наличии увечий (ранений, травм, контузий) или ряда заболеваний, по которым военнослужащие подлежат признанию ограниченно годными к службе или не годными.

Минобороны подготовило законопроект, который уточняет порядок медицинского освидетельствования мобилизованных граждан и военнослужащих по контракту. Документ опубликован 3 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Как сообщили в РБК , оно продлится до 18 июля.

Согласно предложению, во время мобилизации, военного положения и военного времени медосвидетельствование для определения годности к военной службе будет обязательно только при наличии увечий (ранений, травм, контузий) или ряда заболеваний, по которым военнослужащие подлежат признанию ограниченно годными к службе или не годными.

Отмечается, что увечья или болезни выявляются по результатам медосмотра, порядок которого определяет оборонное ведомство.

Как уточнили в публикации, сейчас медосвидетельствование нужно проходить перед заключением контракта и при призыве по мобилизации. В состав военно-врачебной комиссии входят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и при необходимости врачи других специальностей.